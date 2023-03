BALZANI: "Feyenoord? Avrei firmato con 30 mani per questo sorteggio" - CIARDI: "Basta scaramanzia: c'è una grande possibilità di andare in finale"

La mattinata di commento alla qualificazione ai quarti dopo lo 0-0 in Spagna ("La Roma ha giocato come sta giocando quest'anno" dice Nando Orsi), lascia spazio rapidamente al sorteggio delle 13 che ha visto i giallorossi abbinati al Feyenoord. "Basta con questa scaramanzia: esiste una grande possibilità che la Roma faccia la finale di Europa League", il pensiero di Augusto Ciardi. "Il sorteggio è andato benissimo, avrei firmato con trenta mani per un accoppiamento simile" per Francesco Balzani.

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Juve e Roma possono arrivare fino in fondo in Europa League, speriamo che non si incontrino già adesso (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Se la Roma tiene una concentrazione come quella di ieri può andare lontano. Ora eviterei la Juve e lo United, per il resto te la puoi giocare con tutte. Il derby? Spero che Matic possa rimettersi in piedi (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma ha giocato come sta giocando quest'anno. Mourinho, poi, sa interpretare questo tipo di gare. Non ti fa giocare. Domenica sarà un derby che le squadre giocheranno con paura, io mi aspetto una partita bruttina (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Lo United è la squadra da evitare. Credo che per il derby la Lazio è favorita, perché la Roma ha un attacco che funziona a giorni alterni (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Si continuano a celebrare gli altri ma i risultati sono importanti: quel pezzo di antiquariato di Mourinho ha passato il turno un'altra volta...Basta con questa scaramanzia: esiste una grande possibilità che la Roma faccia la finale di Europa League (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Mourinho ha detto quelle parole perché sa bene che l'Europa League, spesso e volentieri, la vince una squadra che scende dalla Champions (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Non vedo una favorita nel derby, non c'è una squadra che arriva meglio dell'altra. Credo che sarà molto tesa, se la Roma perde si allontana molto dalla Lazio (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Sono più felice per il sorteggio dell'eventuale semifinale che per quello dei quarti (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Il sorteggio è andato benissimo, avrei firmato con trenta mani per un accoppiamento simile, fortunatamente hai evitato tutte le squadre più forti di te come Manchester United e Juventus. Il Feyenoord invece è una squadra sicuramente meno forte ed ha molta meno esperienza che a questi livelli conta moltissimo, in teoria sei la favorita per arrivare in finale, questa è una notizia enorme e non possiamo che esserne felicissimi (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

La Roma non deve sottovalutare questa sfida sia per la voglia di rivalsa degli olandesi vista la sconfitta dello scorso anno in finale sia per il fatto che la squadra è cambiata molto rispetto allo scorso anno prendendo giocatori non così altisonanti ma molto efficaci, sicuramente servirà una Roma al massimo delle sue possibilità tenendo conto anche che se dovessi superare questi quarti la semifinale potrebbe essere anche più agevole (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)