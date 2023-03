Il 'nuovo' Feyenoord di Slot che cerca di "scacciare dalla mente la notte di Tirana". Venduti i top, ecco com'è arrivato in testa all'Eredivisie

LAROMA24.IT - Roma-Feyenoord, atto II. A 10 mesi dalla finale di Tirana, nel percorso europeo della squadra di Mourinho si rifà sotto il club di Rotterdam, ancora con Arne Slot alla guida. "Cerco di scacciare dalla mia mente quella notte il più possibile, non ho più rivisto il match" disse l'allenatore olandese lo scorso dicembre. Nel girone iniziale dell'Europa League, il Feyenoord ha sfidato la Lazio, perdendo 4-2 all'Olimpico per poi vincere 1-0 al 'De Kuip'. Finirono tutte e 4, comprese Midtjylland e Sturm Graz a 8 punti, a risolvere la questione fu la differenza reti, lanciando gli olandesi al primo posto e retrocedendo la Lazio in Conference League. Negli ottavi, poi, il Feyenoord ha sfidato lo Shakhtar Donetsk: 1-1 in Ucraina, qualificazione con un pesante 7-1 ieri al ritorno in casa.

Tanto è cambiato durante l'estate per il Feyenoord: ceduti a peso d'oro Sinisterra (al Leeds per 25 milioni), Senesi (pagato 15 milioni dal Bournemouth) e Malacia (per 15 milioni al Manchester United). Più Aursnes al Benfica, dietro il pagamento di 13 milioni. Il principale acquisto, per sforzo economico, è stato Quinten Timber, sempre presente nello scacchiere di Slot fino all'infortunio al ginocchio che lo terrà fuori per le sfide con la Roma. Dietro, invece, il posto di Senesi è stato raccolto da Hancko, vecchia conoscenza del campionato italiano, dove è passato per la Fiorentina. I volti nuovi dell'attacco: Santiago Gimenez, 7 gol in campionato e altrettanti tra coppa olandese ed Europa League, Danilo, attaccante preso dall'Ajax a costo zero (12 gol finora), Javairô Dilrosun, esterno offensivo arrivato dall'Hertha (8 gol stagionali) e Igor Paixão, 3 gol in Eredivisie finora per il mini-brasiliano, 168 centimetri, arrivato per 5 milioni dal Coritiba, e Idrissi, prestato dal Siviglia. Tra i volti nuovi spicca il polacco Sebastian Szymanski, centrocampista offensivo mancino, di proprietà della Dinamo Mosca, che ha segnato 7 gol tra campionato ed Europa League. C'è poi la crescita del capitano, il turco Orkun Kocku che ha già migliorato il suo score realizzativo della scorsa stagione: 8 reti in Eredivisie che diventano 12 considerando anche Europa League e KNVB Beker, la coppa d'Olanda.

In campionato, il Feyenoord è in testa alla classifica, sopra l'Ajax di 3 punti, con cui se la vedrà proprio domenica. 3 i precedenti con la Roma: oltre all'1-0 di Tirana, le altre due nell'Europa League 2014/15, quando la squadra di Garcia pareggiò 1-1 all'Olimpico per poi vincere 2-1 in Olanda.