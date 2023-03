Serie A Femminile, FIORENTINA-ROMA 0-3(11' e 28' Giacinti, 21' Giugliano): segui in tempo reale. Tris delle giallorosse (VIDEO)

Comincia allo Stadio Torrini di Sesto Fiorentino l'avventura della Roma nella Poule Scudetto della Serie A Femminile. Le giallorosse di Alessandro Spugna affrontano la Fiorentina nella prima giornata, a poco più di 96 ore dal match dello Stadio Olimpico contro il Barcellona, valido per i quarti della Women's Champions League. Il tecnico giallorosso, che deve rinunciare al capitano Bartoli, opta per il 3-5-1-1, con Cinotti preferita a Losada in mezzo al campo, al fianco di Giugliano e Greggi. Serturini vince il ballottaggio con Glionna sulla destra, con Haavi sull'altra corsia. C'è, infine, Andressa ad accompagnare Giacinti, unica punta.

IL TABELLINO

FIORENTINA: Schroffenegger; Tortelli, Agard, Breitner, Tucceri Cimini; Erzen, Parisi, Johansdottir; Zamanian, Boquete, Hammarlund.

A disp.: Baldi, Jackmon, Cafferata, Catena, Kajan, Longo, Mijatovic, Severini, Vitale.

All.: Patrizia Panico

ROMA: Ceasar; Wenninger, Linari, Minami; Serturini, Cinotti, Giugliano, Greggi, Haavi; Andressa; Giacinti.

A disp.: Merolla, Ohrstrom, Di Guglielmo, Kollmats, Landstrom, Bergersen, Ciccotti, Kajzba, Losada, Glionna, Selerud.

All.: Alessandro Spugna

Arbitro: Cavaliere - Assistenti: De Vito e Cataneo - IV Ufficiale: Simone Gauzolino

Marcatori: 11' e 28' Giacinti, 21' Giugliano.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo

28' - E SONO TRE PER LA ROMA! DOPPIETTA DI GIACINTI! Pennellata di Wenninger sulla testa di Giacinti, che con una grande torsione mette a segno il gol dello 0-3.

23' - Primo squillo della Viola con Hammarlund, Ceasar blocca facilmente la conclusione dalla lunga distanza.

21' - RADDOPPIO ROMA!!! Gravissimo errore di Schroffenegger, che non riesce a spazzare e si fa togliere il pallone da Giugliano, la quale deve solo spingere il pallone in porta. Fiorentina 0-2 Roma.

11' - ROMA IN VANTAGGIO!!! Lancio di Greggi per Giacinti, che si libera e calcia, trafiggendo il portiere della Fiorentina.

10' - Roma vicinissima al gol: cross perfetto di Haavi sulla testa di Andressa, la quale da due passi non inquadra la porta.

9' - Giugliano sciupa una buona chance da posizione favorevole svirgolando il tiro.

7' - Serturini prova a spaventare la retroguardia avversaria, ma il suo tiro viene respinto.

1' - Inizia il match.

IL PREPARTITA

17:22 - È iniziato il riscaldamento della squadra di Spugna.

17:00 - Il club giallorosso annuncia la propria formazione su Twitter.

? Ecco la nostra formazione per la prima sfida della Poule Scudetto! ? FORZA ROMA ?❤️#FiorentinaRoma #ASRomaFemminile pic.twitter.com/7tiZ3mvuIi — AS Roma Femminile (@ASRomaFemminile) March 17, 2023

16:34 - La Roma Femminile è arrivata allo stadio.