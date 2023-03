I VOTI DEGLI ALTRI - Smalling 'non perde un colpo', Rui Patricio 'concentrato', Ibanez 'poderoso'

Uno 0-0 che vale una vittoria per la Roma, che contro la Real Sociedad strappa il pass per i quarti di Europa League. Lo fa grazie ad una grande prova difensiva, in particolare di Chris Smalling: "Si mette in tasca tutti gli avversari, anche quando provano a portarlo fuori posizione. Non perde un colpo. Quando firma il rinnovo?" (Corriere dello Sport). Decisivo anche Rui Patricio: "Mendez e Merino, nel primo tempo, gli tirano addosso un paio di palloni, nulla di impegnativo. C'è su Oyarzabal, che lo spaventa su un colpo di testa poi la traversa ci mette la pezza definitiva. Concentrato" (Il Messaggero)

Ottima prestazione anche per Roger Ibanez: "All’andata non c’era, stavolta sì e la sua presenza si sente eccome. Perfetto in marcatura, tracotante negli anticipi, perfino spudorato quando esce palla al piede (stavolta senza distrazioni). Poderoso." (Il Romanista). Bene Leonardo Spinazzola: "Inizia bene il match con un paio di discese delle sue. È bravo nelle due fasi e resta uno dei più pericolosi quando si affaccia nella metà campo avversaria" (Il Tempo)

LA MEDIA VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Il Tempo, Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista)

Rui Patricio 7,07

Mancini 6,36

Smalling 7,21

Ibanez 6,71

Karsdorp 6,00

Cristante 6,43

Wijnaldum 5,86

Spinazzola 6,28

Dybala 5,78

Pellegrini 6,07

Belotti 6,00

Zalewski 6,43

Abraham 6,00

El Shaarawy 5,87

Bove NG

Mourinho 6,35

IL MESSAGGERO

Rui Patricio 7

Mancini 6,5

Smalling 7

Ibanez 6,5

Karsdorp 6

Cristante 6,5

Wijnaldum 6

Spinazzola 6

Dybala 6

Pellegrini 6

Belotti 5,5

Zalewski 6

Abraham 6

El Shaarawy 6

Bove ng

Mourinho 6,5

IL TEMPO

Rui Patricio 6,5

Mancini 6,5

Smalling 7,5

Ibanez 7

Karsdorp 6

Cristante 7

Wijnaldum 5,5

Spinazzola 6,5

Dybala 6

Pellegrini 6,5

Belotti 6,5

Zalewski 7

Abraham 6

El Shaarawy 6

Bove ng

Mourinho 7

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Rui Patricio 7

Mancini 6,5

Smalling 7

Ibanez 6,5

Karsdorp 6

Cristante 5,5

Wijnaldum 5

Spinazzola 6

Dybala 5,5

Pellegrini 5,5

Belotti 6

Zalewski 6

Abraham 6

El Shaarawy 5,5

Bove ng

Mourinho 6

CORRIERE DELLO SPORT

Rui Patricio 7

Mancini 6,5

Smalling 7

Ibanez 7

Karsdorp 6

Cristante 6,5

Wijnaldum 5,5

Spinazzola 6,5

Dybala 5,5

Pellegrini 6

Belotti 6

Zalewski 6,5

Abraham ng

El Shaarawy ng

Bove ng

Mourinho 6,5

CORRIERE DELLA SERA

Rui Patricio 7,5

Mancini 6

Smalling 7,5

Ibanez 6,5

Karsdorp 6

Cristante 6,5

Wijnaldum 6

Spinazzola 6,5

Dybala 6

Pellegrini 6

Belotti 6

Zalewski 6,5

Abraham ng

El Shaarawy ng

Bove ng

Mourinho 5

LA REPUBBLICA

Rui Patricio 7,5

Mancini 6

Smalling 7

Ibanez 6,5

Karsdorp 6

Cristante 6

Wijnaldum 6,5

Spinazzola 6

Dybala 5,5

Pellegrini 6,5

Belotti 6

Zalewski 6,5

Abraham ng

El Shaarawy ng

Bove ng

Mourinho 7

IL ROMANISTA

Rui Patricio 7

Mancini 6,5

Smalling 7,5

Ibanez 7

Karsdorp 6

Cristante 7

Wijnaldum 6,5

Spinazzola 6,5

Dybala 6

Pellegrini 6

Belotti 6

Zalewski 6,5

Abraham 6

El Shaarawy 6

Bove ng

Mourinho 6,5