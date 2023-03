Polonia: convocato Zalewski per le sfide con Repubblica Ceca e Albania

Il primo gol in Serie A nell'ultima gara contro il Sassuolo, seppur persa, e poi la solida prestazione di ieri con la Real Sociedad, quando è dovuto subentrare all'improvviso per l'infortunio di Karsdorp. E ora Zalewski è stato convocato dal ct della Polonia per le gare contro Repubblica Ceca e Albania.

? POWOŁANIA

Trener Fernando Santos ogłosił listę powołanych zawodników na mecze z Czechami i Albanią! ??

<klik, klik> ? pic.twitter.com/TFBD1UhL2P — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) March 17, 2023