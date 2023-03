Olanda: convocato Wijnaldum

Gini Wijnaldum ritrova anche la Nazionale: il centrocampista olandese è infatti stato convocato dal ct Koeman per le prossime sfide di marzo. Wijnaldum, titolare e in campo per 90' anche ieri contro la Real Sociedad, è rientrato più di un mese fa accumulando minuti tra Serie A, dove ha segnato contro il Sassuolo, e coppe.