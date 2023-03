FOTO - Trigoria, ripresa degli allenamenti in vista del derby: c'è Solbakken, out Karsdorp

Roma subito al lavoro in vista del derby con la Lazio, in programma domenica alle ore 18. Dopo essere tornata dalla trasferta di San Sebastian contro la Real Sociedad con il pass per i quarti di finale di Europa League, la squadra di José Mourinho è tornata immediatamente ad allenarsi oggi, a due giorni dalla sfida con i biancocelesti.

I giallorossi sono stati divisi in due gruppi, con coloro che ieri hanno giocato la maggior parte dei minuti impegnati in palestra e il resto dei giocatori scesi in campo per un allenamento con il pallone. Regolarmente presente Ola Solbakken, il quale ha recuperato dal fastidio muscolare che lo aveva tenuto fuori contro il Sassuolo, mentre non ha preso parte alla seduta Rick Karsdorp, dopo il brutto colpo al volto subito durante il match di ieri. Si sono allenati con la prima squadra anche tre ragazzi della Primavera: Dimitrios Keramitsis, Nicolò Pisilli e Jordan Majchrzak.