Domani il Sassuolo, tifosi al fianco di Mou dopo la squalifica. Intervento ok per Belotti. Roma Femminile in finale di Coppa Italia

Dopo la vittoria nel primo round degli ottavi di Europa League contro la Real Sociedad, la Roma attende il Sassuolo in campionato: domani all'Olimpico, alle 18.00, i giallorossi senza José Mourinho in panchina (confermata la squalifica per due turni) ospitano la squadra di Dionisi ("Spero in una Roma stanca", le parole in conferenza stampa). Per l'occasione i tifosi giallorossi si schierano al fianco del portoghese e lanciano un'iniziativa: "Un fazzoletto bianco da sventolare tutti insieme al fischio d'inizio in segno di protesta".

A Trigoria, tra i sorrisi, la squadra ha effettuato l'ultimo allenamento prima della gara, mentre in mattinata Andrea Belotti è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di osteosintesi a seguito della frattura del terzo e del quarto metacarpo della mano destra. Infine, grande risultato per la Roma Femminile: le ragazze di Spugna conquistano la finale di Coppa Italia rimontando il Milan nella semifinale di ritorno.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

IL TEMPO - LA SOCIETÀ RILANCIA SU SMALLING

CORSPORT - SASSUOLO, CARNEVALI: "FRATTESI ALLA ROMA SE SIAMO TUTTI D'ACCORDO"

CALCIOMERCA ROMA: JUVE IN PRESSING SU HJULMAND E FRATTESI

BELOTTI: INTERVENTO OK PER LA FRATTURA DEL 3° E 4° METACARPO DELLA MANO DESTRA

CONFERENZA STAMPA, DIONISI: "SPERO IN UNA ROMA STANCA"

COPPA ITALIA FEMMINILE, ROMA-MILAN 3-1: GIALLOROSSE IN FINALE ALL'ULTIMO RESPIRO

FOTO - TRIGORIA: RIFINITURA TRA I SORRISI PRE SASSUOLO

ROMA-SASSUOLO: INIZIATIVA DEI TIFOSI CONTRO LA SQUALIFICA DI MOURINHO

IN THE BOX - VENGHINO SIGNORI VENGHINO

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

LR24