Sassuolo, Carnevali: "Frattesi alla Roma se siamo tutti d'accordo. A noi interessano alcuni giovani dei giallorossi"

CORSPORT - Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha rilasciato un'intervista al quotidiano alla vigilia della gara contro la Roma, in programma domani alle ore 18 e valida per la ventiseiesima giornata di Serie A. L'ad neroverde si è soffermato sul match e su alcuni argomenti di calciomercato, come il futuro di Davide Frattesi, accostato con grande insistenza ai giallorossi. Ecco le sue dichiarazioni:

Cosa pensa del momento di forma della Roma?

"La Roma è una delle squadre più forti del campionato, abituata a giocare partite settimanali. Non risentirà di questi impegni ravvicinati. Sono convinto però che se mettessimo in campo quello che ultimamente abbiamo dimostrato potremmo creare difficoltà ai giallorossi".

Mourinho sta ottenendo risultati insperati.

"Ho grande stima della società e di Mourinho che credo sia uno dei più bravi allenatori in circolazione".

Domani non sarà in panchina.

"Mi sarebbe piaciuto vederlo".

Domani torna all'Olimpico Frattesi, inseguito dalla Roma da quasi due anni.

"Bisogna trovare un accordo che vada bene a tutti. Troveremo la soluzione migliore, al di là della trattativa economica cercheremo di accontentare il giocatore. La scorsa estate abbiamo parlato con la Roma, ma non è vero che eravamo vicini. I giallorossi hanno tanti giovani di prospettiva e noi siamo interessati. Non posso sapere però se la Roma è ancora interessata. A giugno valuteremo, sono convinto che non mancheranno le richieste".

Tra i giovani interessanti della Roma ci sono Bove e Volpato.

"Noi già li avevamo seguiti, per il mercato di gennaio ma anche prima. La Roma ha tanti ragazzi di valore, mandarli da noi può essere un'opportunità con la percentuale di una futura rivendita".