PRUZZO: "Con il Sassuolo lascerei fuori Dybala e Matic" - CORALLO: "Non sarà una gara facile"

Domani la Roma è chiamata all'impegnativa sfida casalinga contro il Sassuolo, soprattutto a causa delle numerose assenze con le quali dovrà fare i conti il tecnico portoghese, la cui squadra è stata impegnata anche giovedì sera nella gara di andata contro la Real Sociedad. Le attenzioni dell'etere romano sono rivolte proprio alla sfida contro i ragazzi di Dionisi. Roberto Pruzzo non ha dubbi: "Lascerei fuori Dybala e Matic". Andrea Corallo avverte: "La partita contro il Sassuolo non sarà facile, i neroverdi sono in un buon momento".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

La squalifica di Mourinho? Mi affido alla legge, è una situazione che non va bene a nessuno. Il Sassuolo è in salute e non sarà una partita facile, ma lascerei fuori Dybala e Matic (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Sono sorpreso dalla squalifica di Mourinho, la giustizia sportiva sembra allo sbando. L’arbitro viene deferito e poi si squalifica l'allenatore... Non so se la Roma vincerà contro il Sassuolo, non è al meglio a causa delle assenze. Vedo una partita insidiosa ed equilibrata (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Mourinho deve pagare per questa espulsione. Il Sassuolo sembra essere tornato quello dell’anno scorso, ma la Roma vincerà comunque (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La Roma ha tanti assenti contro il Sassuolo, non sarà facile. La protesta dei giallorossi è elegante, mentre le manette di Mourinho rischiano di inasprire gli animi (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La Roma può fare poco turnover con il Sassuolo a causa di squalifiche e infortuni. Non rinnovare Smalling per un paio di milioni di differenza sarebbe un autogol clamoroso (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

L’euforia del momento in casa Roma può un minimo compensare le assenze per il match contro il Sassuolo. Matic è diventato un elemento imprescindibile, si vede quando non c’è. Non mi aspettavo la conferma della squalifica di Mourinho, questo evento lascerà qualche scoria (FABRIZIO ASPRI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Quando la Roma va in vantaggio è difficile recuperarla. La partita contro il Sassuolo non sarà facile, i neroverdi sono in un buon momento e inoltre i giallorossi si trovano in una settimana pericolosa (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

La trattativa Frattesi-Roma sta diventando un tormentone insopportabile come le voci su Nacho e Berardi... Sta facendo tutto il Sassuolo, parlano sempre Carnevali e il calciatore (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)