Coppa Italia Femminile, Roma-Milan 0-0: segui in tempo reale. Giugliano a un passo dal gol

La Roma di Spugna è chiamata all'impresa per ribaltare il risultato negativo della gara di andata, vinto dalle rossonere di Ganz per 1-0 in casa. Il tecnico giallorosso si è affidato alla sua formazione tipo per centrare la qualificazione in finale di Coppa Italia: Serturini, Andressa e Haavi alle spalle dell'unica punta Valentina Giacinti. Alle 14.30 il fischio d'inizio.

IL TABELLINO

ROMA: Ceasar; Bartoli, Wenninger, Linari, Minami: Greggi, Giugliano; Serturini, Andressa, Haavi; Giacinti.

A disp.: Ohstrohm, Landstrom, Kollmats, Di Guglielmo, Losada, Glionna, Cinotti, Ciccotti, Kramzar.

All. Alessandro Spugna

MILAN: Babb, Guagni, Nouwen, Mesjasz, Thrige Andersen, Adami, Grimshaw, Vigilucci, K. Dubcova, Piemonte, Bergamaschi.

A disp.: Giuliani, Fedele, Arnadottir, Fusetti, Mascarello, Carage, Thomas, Soffia, M. Dubcova.

All. Maurizio Ganz

Arbitro: Kumara. Assistenti: Spataru-Toce.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo

16' - Giugliano a un passo dal gol! La giallorossa ruba palla a centrocampo e si invola verso la porta, ma Babb salva le rossonere.

10' - Roma ancora pericolosa, questa volta con Haavi: il suo tiro indirizzato in rete viene respinto in angolo.

5' - Serturini al volo su cross di Haavi: palla alta.

1' - Subito pericolo in area giallorossa, con Bartoli che salva la retroguardia con una diagonale provvidenziale.

1' - Fischio d'inizio dopo il minuto di silenzio per le vittime di Cutro.