Calciomercato Roma: Juventus in pressing su Hjulmand e Frattesi

La Juventus è pronta a rivoluzionare il centrocampo in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dall'edizione online del quotidiano, i due obiettivi principali della società bianconera sono Morten Hjulmand del Lecce e Davide Frattesi del Sassuolo, seguiti con grande attenzione anche dalla Roma. La richiesta del club salentino si aggira intorno ai 20 milioni di euro e anche lo stipendio appare piuttosto sostenibile per le casse della Vecchia Signora, infatti ad oggi percepisce solamente circa 175mila euro a stagione.

Più alti i costi per Frattesi, per il quale il Sassuolo chiede almeno 30 milioni di euro. La Juventus è già in contatto con il club neroverde e nei prossimi giorni le parti continueranno a trattare.

