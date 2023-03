Roma-Sassuolo: iniziativa dei tifosi giallorossi per protestare contro la squalifica di Mourinho

Domani alle 18.00 presso lo Stadio Olimpico di Roma andrà in scena Roma-Sassuolo, partita valida per la 26ª giornata di Serie A. Sarà la prima partita in cui Mourinho non sarà seduto sulla panchina della Roma dopo la squalifica di 2 giornate ottenuta per la lite con il IV uomo Serra durante Cremonese-Roma. Diversi tifosi, sostenuti dall’A.I.R.C. si presenteranno allo stadio per protesta contro l’ingiusta squalifica nei confronti del mister, con un fazzoletto bianco da sventolare al fischio d’inizio.

“Dopo l'ennesima ingiustizia subita dalla nostra Roma e dal nostra allenatore da parte delle istituzioni calcistiche italiane, con il loro giudizio a senso unico, l'A.I.R.C. invita i suoi associati e i tifosi della Roma a far sentire civilmente domani il proprio sdegno: portate allo stadio oltre all'amore per la Roma, un fazzoletto bianco da sventolare tutti insieme al fischio d'inizio in segno di protesta. Al fianco di Mourinho. Al fianco della Roma.”