Belotti operato alla mano destra per la frattura del terzo e quarto metacarpo: intervento terminato con successo (COMUNICATO)

Nella giornata odierna Andrea Belotti è stato operato alla mano destra in seguito alla frattura del terzo e quarto metacarpo rimediata durante Roma-Real Sociedad, gara valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. Ecco il comunicato sulle condizioni dell'attaccante: "Andrea Belotti è stato sottoposto in data odierna a intervento chirurgico di osteosintesi a seguito della frattura del terzo e del quarto metacarpo della mano destra.

L’intervento, eseguito presso la clinica Madonna della Fiducia dal Prof. Matteo Guzzini, alla presenza del medico sociale della Prima Squadra dell’AS Roma, Dott. Vincenzo Costa, è terminato con successo".

(asroma.com)

