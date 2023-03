La società rilancia su Smalling

IL TEMPO (L. PES) - La Roma non vuole perdere Smalling. Dopo aver riflettuto sul da farsi, a Trigoria si sono convinti a mandare un segnale importante al calciatore, mettendo sul piatto un rilancio sull’offerta per il rinnovo. Una volta compreso che il difensore non avrebbe attivato la clausola per il prolungamento annuale e, vista l’importanza cruciale che ha nello scacchiere di Mourinho, Pinto si è convinto a fare un passo forse decisivo. Il club aveva offerto a Smalling un contratto biennale a cifre più basse rispetto alle attuali, considerata anche la sua età. Una strategia simile a quella utilizzata con Mkhitaryan, che però non portò frutti. Per questo motivo, vista la volontà del calciatore (manifestata pubblicamente) di rimanere, la società ha deciso di alzare la posta. La nuova proposta prevede infatti un biennale che, nell’arco della sua durata e comprensivo di bonus facili, farebbe guadagnare all’inglese la stessa cifra percepita negli ultimi due anni. La parte variabile è legata ad obiettivi individuali e di squadra. Ora la palla passa a Chris, con la speranza di Mou e dei tifosi di vederlo ancora a lungo con la maglia giallorossa.