FOTO - Trigoria: ultimo allenamento tra i sorrisi pre Sassuolo

Ultimo allenamento prima del Sassuolo: dopo la vittoria contro la Real Sociedad nell'andata degli ottavi di finale di Europa League, la Roma si prepara alla sfida di campionato in scena domani all'Olimpico, alle 18.00, che la vedrà impegnata contro il Sassuolo. La squadra si è allenata, tra i sorrisi, nel pomeriggio al "Fulvio Bernardini" di Trigoria agli ordini di José Mourinho, che domani non sarà in panchina poiché squalificato.