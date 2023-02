Giovedì il Salisburgo: Abraham e Dybala in dubbio, fiducia per Pellegrini. La Primavera frena ancora e pareggia 1-1 contro l'Atalanta

Dopo la vittoria contro l'Hellas Verona in campionato, la Roma ha subito iniziato la preparazione in vista della delicatissima sfida di giovedì contro il Salisburgo, valido per il ritorno dei playoff di Europa League. José Mourinho è in ansia per le condizioni di Tammy Abraham, Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala. Il centravanti si è infortunato nella serata di ieri al volto e al momento è presente un lieve edema intorno alla palpebra inferiore sinistra, motivo per cui verrà valutato giorno per giorno. Il Capitano invece si è allenato parzialmente con il gruppo, mentre la 'Joya' ha lavorato individualmente.

Per quanto riguarda il calciomercato, la società giallorossa ha mostrato interesse nei confronti di Kerem Demirbay del Bayer Leverkusen.

La Roma Primavera invece è stata fermata sul pareggio dall'Atalanta: alla rete di Vorlický ha risposto il solito Pagano.

