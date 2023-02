Primavera, ROMA-ATALANTA 0-1 (35' Vorlický): fine primo tempo. Ospiti avanti

Dopo la sconfitta subita in rimonta per mano del Bologna, la Roma di Federico Guidi ospita al "Tre Fontane", alle 14.30, l'Atalanta nella 20esima giornata del campionato Primavera 1. Contro la formazione terzultima in classifica e senza due pedine importanti come Chesti e Faticanti squalificati, il tecnico giallorosso si affida a Majchrzak in attacco con Cassano e Cherubini.

IL TABELLINO

ROMA: Boer; Louakima, Pellegrini, Keramitsis, Falasca; Pisilli, Vektal, Pagano; Cassano, Majchrzak, Cherubini.

A disp.: Baldi, Razumejevs, Missori, Foubert-Jacquemin, Ivkovic, Padula, Misitano, D’Alessio, Silva, Ruggiero, Graziani, Joao Costa, Golic.

All.: Guidi.

ATALANTA: Bertini; Palestra, Del Lungo, Guerini, Regonesi; Colombo, Mendicino, Muhameti; De Nipoti, Vlahovic, Vorlický.

A disp.: Pardel, Bernasconi, Roaldsøy, Riccio, Ghezzi, Stabile, Tavanti, Vavassori, Bevilacqua, Falleni.

All.: Fioretto.

Arbitro: Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola. Assistenti: Lorenzo Giuggioli di Grosseto - Simone Piazzini di Prato.

Rete: 35' Vorlický (A).

Note: ammoniti Guerini (A), Falasca (R), Vlahovic (A).

Recupero: 3' pt.

LA CRONACA DELLA PARTITA

PRIMO TEMPO

45'+3' - Termina la prima frazione di gioco con la Roma in svantaggio.

45' - Tre minuti di recupero concessi dal direttore di gara.

35' - Gol dell'Atalanta: gli ospiti sbloccano il match e trovano il vantaggio con Vorlický. Vlahovic, spalle alle porta, controlla e serve l'accorrente attaccante nerazzurro che con il sinistro trafigge Boer.

22' - Contrasto in area di rigore giallorosso tra Keramitsis e De Nipoti, l'arbitro lascia correre. Il nerazzurro resta a terra e richiama l'intervento dello staff medico.

20' - Conclusione dalla distanza di Majchrzak con il sinistro, ma Bertini blocca senza difficoltà.

5' - Occasione Roma da calcio di punizione all'altezza dei 30 metri: ottima esecuzione di Cherubini, ma la sua conclusione termina fuori di pochissimo.

1' - Al via il match: primo pallone battuto dall'Atalanta in completo bianco.