BALZANI: "Deluso dal comportamento dei Friedkin con Mourinho" - TREVISANI: "La rosa della Roma è tutto tranne che scarsa"

La vittoria contro il Verona e le parole di fine gara di Mourinho: questi i temi principali che escono dalla serata dell'Olimpico. "Il fatto che hanno funzionato le alternative della Roma significa che Mourinho ha sbagliato prima" commenta Stefano Agresti. Sulla prossima stagione del tecnico, si esprime così Augusto Ciardi: "Ad oggi non ha deciso nulla del proprio futuro".

"Mi delude molto, e non me l'aspettavo, il comportamento dei Friedkin che sembravano aver capito il valore di Mourinho e quello popolare" aggiunge Francesco Balzani.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

La Roma mi è piaciuta si è messa allo stesso piano del Verona e ha lottato. Ho rivisto un grande Spinazzola, che può darti un apporto enorme al gioco. Bravo Solbakken che ha cominciato a capire il gioco, Cristante che se non deve inseguire e correre fa un grande lavoro. Mourinho dice quelle cose per tenere alta la concentrazione di tutti per la gara di giovedì (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma ha valide alternative e non parlerei di assenze di titolari. Ho visto un grande El Shaarawy e poi finalmente Belotti è riuscito a giocare più minuti (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Mourinho è uno a cui piace piangere molto. Quello che sta facendo la Roma non è un miracolo (GIANNI VISNADI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Al 100%, ad oggi, Mourinho non ha deciso nulla del proprio futuro. E' chiaro che gli manca quell'incontro di cui ha parlato più volte (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Mourinho ha messo in campo una formazione inedita e tutte le mosse gli hanno dato ragione. Solbakken ha fatto un gol bellissimo e Spinazzola sembrava quello dell’Europeo (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Il fatto che hanno funzionato le alternative della Roma significa che Mourinho ha sbagliato prima. Gli allenatori di Roma e Lazio convincono i tifosi di cose che non sono vere. Ha recuperato Karsdorp, ma lo aveva fatto lui. Mourinho ama piangere anche quando non serve (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Mi sembra che Mourinho stia lanciando gli ultimi, disperati, segnali. E credo che a breve non ci saranno più quelli... (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

La Roma sta facendo il suo dal punto di vista del campionato, ora i giallorossi sono in crescita, sono consapevoli di ciò che fanno in campo. Nel momento in cui ti manca tutta la qualità migliore, hai ancora dentro giocatori come Spinazzola ed El Shaarawy: questo significa che la rosa della Roma è tutto tranne che scarsa (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Quello di ieri è un messaggio ancora più forte da Mourinho: è una forzatura ancora maggiore. Aggiunge che oggi non parlerebbe mai perché è molto scontento: credo non abbia mai vissuto una situazione simile, con una proprietà che non ascolta appelli pubblici. Mi delude molto, e non me l'aspettavo, il comportamento dei Friedkin che sembravano aver capito il valore di Mourinho e quello popolare (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)