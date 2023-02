Abraham: lieve edema intorno alla palpebra inferiore, sarà valutato giorno per giorno

GAZZETTA.IT (E. ZOTTI) - Ieri, nel corso di Roma-Verona, vinta dai giallorossi per 1-0 grazie ad una rete di Solbakken, Tammy Abraham è stato costretto a lasciare il terreno di gioco al 15' per una ferita sulla palpebra inferiore dell'occhio per cui è stato necessario un intervento di sutura. Nel pomeriggio l'attaccante inglese è stato sottoposto ad un controllo post operatorio: al momento permane un lieve edema intorno alla palpebra inferiore sinistra. Abraham verrà valutato giorno per giorno e ad ora ogni previsione sul suo recupero rischia di essere prematura. Lorenzo Pellegrini si è invece allenato parzialmente con il resto della squadra mentre Paulo Dybala è ancora alle prese con il sovraccarico muscolare che lo ha costretto a restare in Tribuna ieri sera. A Trigoria la speranza è quella di averlo a disposizione per l'allenamento di mercoledì mattina.

