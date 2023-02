I VOTI DEGLI ALTRI - Solbakken 'esordio da sogno', Spinazzola 'ritorno al passato', Cristante 'ovunque'

Vittoria di fondamentale importanza quella della Roma contro il Verona. La firma è quella di Ola Solbakken all’esordio dal primo minuto: "L'esordio da titolare in giallorosso è da sogno. Non brilla per precisione nei primi 45' ma è freddo e lucido sull'imbucata di Spinazzola. Un gol che vale tre punti" (Il Tempo). Torna titolare anche Leonardo Spinazzola, che risulta tra i migliori: "Ritorno al passato, regala qualità in stile vecchi tempi come nel colpo di tacco che innesca il gol di Solbakken" (La Gazzetta dello Sport). Altra prestazione positiva invece per Bryan Cristante: "Ovunque, il trono del centrocampo è sempre suo" (Corriere dello Sport). Spicca in mezzo al campo anche la prova di Edoardo Bove: "Un anno fa gli bastarono 12 minuti per cambiare le sorti della sfida. Questa volta gioca dall’inizio e si concentra sulla fase di contenimento. E morde che è un piacere." (Il Romanista)

LA MEDIA VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Il Tempo, La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista)

Rui Patricio 6,14

Mancini 6,28

Smalling 6,21

Ibanez 6,50

Karsdorp 5,86

Cristante 6,86

Bove 6,21

Spinazzola 7,00

El Shaarawy 6,64

Solbakken 6,93

Abraham NG

Belotti 6,25

Celik 6,00

Zalewski 6,07

Wijnaldum NG

Mourinho 6,71





IL MESSAGGERO

Rui Patricio 6

Mancini 6

Smalling 6

Ibanez 6

Karsdorp 6

Cristante 6,5

Bove 6

Spinazzola 7

El Shaarawy 6,5

Solbakken 7

Abraham ng

Belotti 6

Celik 6

Zalewski 6

Mourinho 6,5





IL TEMPO

Rui Patricio 6

Mancini 6

Smalling 6

Ibanez 6,5

Karsdorp 5,5

Cristante 6,5

Bove 6,5

Spinazzola 7

El Shaarawy 6,5

Solbakken 7

Abraham ng

Belotti 6

Celik 6

Zalewski 6

Mourinho 6,5





LA GAZZETTA DELLO SPORT

Rui Patricio 6

Mancini 6,5

Smalling 6,5

Ibanez 6,5

Karsdorp 5,5

Cristante 7

Bove 6

Spinazzola 7

El Shaarawy 6,5

Solbakken 6,5

Abraham ng

Belotti 6

Celik 6

Zalewski 6

Mourinho 6,5





CORRIERE DELLO SPORT

Rui Patricio 6

Mancini 6,5

Smalling 6,5

Ibanez 7

Karsdorp 6

Cristante 7

Bove 6,5

Spinazzola 7

El Shaarawy 7

Solbakken 7

Abraham ng

Belotti 6,5

Celik 6

Zalewski 6,5

Mourinho 7





CORRIERE DELLA SERA

Rui Patricio 6,5

Mancini 6,5

Smalling 6,5

Ibanez 7

Karsdorp 6

Cristante 7,5

Bove 6

Spinazzola 7

El Shaarawy 7

Solbakken 7,5

Abraham ng

Belotti 6,5

Celik 6

Zalewski 6

Mourinho 7





LA REPUBBLICA

Rui Patricio 6,5

Mancini 6

Smalling 5,5

Ibanez 6

Karsdorp 6

Cristante 7

Bove 6

Spinazzola 7

El Shaarawy 6,5

Solbakken 7

Abraham ng

Belotti 6

Celik 6

Zalewski 6

Mourinho 7





IL ROMANISTA

Rui Patricio ng

Mancini 6,5

Smalling 6,5

Ibanez 6,5

Karsdorp 6

Cristante 7

Bove 6,5

Spinazzola 7

El Shaarawy 6,5

Solbakken 6,5

Abraham ng

Belotti 6,5

Celik 6

Zalewski 6

Mourinho 6,5