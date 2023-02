Primavera, Roma-Atalanta: presenti Mourinho, Pinto e Zalewski al Tre Fontane

Al "Tre Fontane" va in scena Roma-Atalanta, sfida valida per la 20esima giornata del campionato Primavera 1. Sugli spalti sono presenti anche l'allenatore della prima squadra José Mourinho, all'indomani della vittoria in Serie A contro il Verona, e il General Manager Tiago Pinto con il responsabile del settore giovanile Vincenzo Vergine per assistere alla gara dei giallorossi di Guidi. Oltre al portoghese, c'è anche l'esterno romanista Nicola Zalewski.