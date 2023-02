Stadio Roma, Bonessio (pres. Commissione Sport): "Mercoledì ci sarà un sopralluogo a Pietralata"

NEW SOUNG LEVEL - “Domani con la commissione congiunta Sport e Urbanistica inizia la fase più politica per la delibera di pubblico interesse del nuovo stadio della Roma a Pietralata”. Lo ha detto Ferdinando Bonessio, presidente della commissione sport di Roma Capitale, ai microfoni de “Gli Inascoltabili”su radio New Sound Level, riguardo al nuovo stadio della Roma. “Inizieremo la discussione ascoltando Di Gianfrancesco, direttore del dipartimento delle Politiche urbanistiche che ci relazionerà in merito a tutte le criticità che sono state individuate – ha detto -. Ma soprattutto ci sarà l’audizione dei tecnici della Roma che ci dovranno dire in che modo e in che tempi sono pronti a rispondere alle prescrizioni“.

“Noi vogliamo la sicurezza che tutte le infrastrutture a corredo dell’impianto siano realizzate prima o al massimo contestualmente all’opera stessa – ha aggiunto Bonessio -. I dieci ettari di verde pubblico non devono essere un qualcosa che arriva dopo, ma i cittadini la devono vedere contestualmente. Siamo in una situazione completamente diversa dall’area di Tor di Valle, che è sottoposta a un rischio idrogeologico R4. Queste di Pietralata sono aree che avevano già una porzione di edificabilità, noi ci manteniamo in quelle previsioni di piano regolatore: non andiamo ad aumentare le cubature previste, cambiamo la disposizione rispetto a quello che era previsto come lo Sdo. Mercoledì 22 alle 15 ci sarà un sopralluogo perché i consiglieri di tutte le forze politiche vogliono rendersi conto della situazione”.