Calciomercato Roma: occhi su Demirbay del Bayer Leverkusen

Spunta un nuovo profilo per il centrocampo giallorosso: si tratta di Kerem Demirbay, classe 1993 in scadenza di contratto con il Bayer Leverkusen nel 2024. Secondo il sito sportivo, tenendo conto dei paletti del Fair Play Finanziario la Roma cercherà operazioni a basso costo ma di alto valore come giocatori che entreranno nell'ultimo anno di contratto. Ed uno dei nomi che rientra in questa categoria è proprio il centrocampista del Leverkusen.

L'interesse della Roma per Demirbay, che sarebbe pronto a trasferirsi in giallorosso, è stato confermato al sito da un membro dell'entourage del giocatore. Le parti hanno avuto già colloqui a gennaio e sono previsti altri dialoghi nel prossimo mese o nei prossimi due.

(romapress.net)

