Roma-Salisburgo: Abraham in campo con una maschera protettiva, Pellegrini ok. Cautela per Dybala

Ieri, allo Stadio Olimpico, la Roma ha battuto il Verona per 1-0 senza Pellegrini e Dybala, il primo in panchina e il secondo in tribuna per un sovraccarico muscolare. Nel corso della gara Mourinho ha perso per infortunio anche Tammy Abraham, costretto a lasciare il campo al 15' per una ferita sulla palpebra inferiore dell'occhio per cui è stato necessario un intervento di sutura.

Secondo le informazioni dell'emittente televisiva, non c'è lesione all'occhio per Abraham, che è stato comunque medicato con 6 punti di sutura. Giovedì contro il Salisburgo, nel ritorno del playoff di Europa League, sarà a disposizione di Mourinho e può giocare indossando una maschera protettiva in carbonio. Buone notizie anche da Pellegrini, che oggi si è allenato in gruppo.

Oggi Dybala, invece, ha svolto lavoro individuale: c'è più cautela sulle condizioni dell'argentino, ma anche una discreta fiducia sul suo recupero. L'obiettivo è portarlo almeno in panchina e sarà decisiva la seduta di rifinitura alla vigilia del match.

(sport.sky.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE