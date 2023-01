Minacce e insulti per Zaniolo. Friedkin ha deciso: il 22 fuori dal progetto tecnico. Arriva Llorente, lesione per Spinazzola

Giornata di fuoco per la Roma su tutti i fronti. L'argomento principale continua a essere Nicolò Zaniolo, il quale è stato inseguito e minacciato dai tifosi nei pressi di Casal Palocco. Il numero 22, scosso da quanto accaduto, ha deciso di partire per La Spezia. La società però sembra aver preso una decisione per il suo futuro: il calciatore è fuori dal progetto tecnico.

Per quanto riguarda il mercato invece, Eldor Shomurodov è diventato ufficialmente un nuovo giocatore dello Spezia. Movimenti anche in difesa: Matias Vina è pronto ad accasarsi al Bournemouth e al suo posto arriva Diego Llorente dal Leeds. Il difensore centrale spagnolo, atterrato nel pomeriggio a Fiumicino, rinforzerà il reparto arretrato della Roma.

Brutte notizie invece per Leonardo Spinazzola, il quale dovrà nuovamente rimanere ai box a causa di una lesione di primo grado del flessore della gamba destra.

