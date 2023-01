Calciomercato Roma: in arrivo Llorente dal Leeds

Diego Llorente: ecco il nome del centrale difensivo messo nel mirino della Roma per completare l'organico. A rivelarlo è l'esperto di calciomercato in un tweet in cui si scrive che il difensore spagnolo classe 1993 è in procinto di arrivare da Mourinho, l'allenatore che lo lanciò al Real Madrid.

Nel 2020 il Leeds lo acquistò per 20 milioni dalla Real Sociedad, in questa stagione ha raccolto 8 presenze, per 648 minuti, in Premier League.