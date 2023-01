Coppa Italia, ROMA-CREMONESE: arbitra Fabbri

Michael Fabbri sarà l'arbitro della sfida tra Roma e Cremonese in programma mercoledì alle 21 all'Olimpico. Con Tolfo e Di Iorio come assistenti, la squadra di campo arbitrale sarà completata da Camplone come IV uomo. Mazzoleni e Longo, infine, saranno rispettivamente Var e Avar dell'incontro.

INTER – ATALANTA Martedì 31/01 h. 21.00

CHIFFI

CECCONI – GALETTO

IV: MAGGIONI

VAR: AURELIANO

AVAR: MUTO

FIORENTINA – TORINO Mercoledì 01/02 h. 18.00

DOVERI

COLAROSSI – MARGANI

IV: FERRIERI CAPUTI

VAR: BANTI

AVAR: MARINI

ROMA – CREMONESE Mercoledì 01/02 h. 21.00

FABBRI

TOLFO – DI IORIO

IV: CAMPLONE

VAR: MAZZOLENI

AVAR: LONGO S.

JUVENTUS – LAZIO

MARESCA

CARBONE – PRETI

IV: FELICIANI

VAR: DI PAOLO

AVAR: DI MARTINO