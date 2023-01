Fiumicino: è arrivato Llorente. Poi visite mediche, domani la firma (FOTO e VIDEO)

DA FIUMICINO ANNALISA FERRANTE - Un rinforzo in difesa per José Mourinho: dal Leeds in prestito con diritto di riscatto arriva Diego Llorente, centrale difensivo classe 1993. Oggi lo spagnolo è sbarcato all'aeroporto di Fiumicino intorno alle 17.55, successivamente sosterrà le visite mediche di rito a Villa Stuart mentre domani firmerà il contratto che lo legherà ai giallorossi.

LIVE

17.55 - Llorente è sbarcato a Roma. Dopo il suo arrivo sono in programma le visite mediche a Villa Stuart.

17.20 - Secondo quanto appreso, è previsto un ritardo sull'arrivo del volo - inizialmente in programma alle 17.25 - che porterà Llorente a Roma.