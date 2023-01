FOTO - Trigoria: consueta divisione in gruppi post partita. Out Zaniolo

Il giorno dopo la sconfitta di Napoli, la Roma è di nuovo al lavoro a Trigoria in vista dei quarti di finale di Coppa Italia contro la Cremonese in programma mercoledì. consueta divisione in gruppi post partita. Non si è allenato Nicolò Zaniolo, che in queste ore dovrà decidere il proprio futuro a meno di due giorni dal termine del mercato.