Trigoria: Zaniolo assente alla ripresa. Decisione concordata col club

Alla ripresa degli allenamenti, in programma questa mattina in vista della sfida con la Cremonese, non c'era Nicolò Zaniolo. L'attaccante giallorosso, finito nel vortice del mercato negli ultimi giorni, ieri sera ha vissuto momenti di tensione fuori dalla propria abitazione. Probabilmente anche per questo il giocatore, in accordo con la società, oggi non era presente a Trigoria.

