Dopo Milan, Bournemouth e Siviglia, in queste ultime ore spunta una nuova pretendente per Nicolò Zaniolo. Come scrivono dalla Germania, infatti, per il classe '99 giallorosso spunta l'interesse del Lipsia. Il club della Red Bull infatti deve sostituire l'infortunato Dani Olmo, che sarà out per diverse settimane. Nei giorni scorsi i tedeschi avrebbero chiesto informazioni per il numero 22.

