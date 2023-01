TREVISANI: "Roma in crescita nel 2023" - ORSI: "Corsa Champions? I giallorossi hanno qualcosa in più delle altre"

Nonostante la sconfitta di Napoli, esce comunque a testa alta la Roma. Così Riccardo Trevisani: "Nel 2023 ho visto una Roma in crescita, dal 2-2 a San Siro è morto il Milan e sono nati i giallorossi. La prestazione di Napoli è tra le 3 migliori della stagione romanista". Giallorossi favoriti nella corsa Champions per Nando Orsi: "Al di là dell’Inter, la Roma ha qualcosa in più delle altre nella corsa Champions"

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

La Roma non deve avere rimpianti. Ieri sera ha commesso due ingenuità clamorose. È stata in partita, ha giocato alla pari del Napoli, ma se concedi situazioni come quelle dei gol, alla fine perdi (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per essere una delle inseguitrici più agguerrite del Napoli, più dell’Inter o di altre. El Shaarawy è tornato imprendibile come quattro anni fa (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Al di là dell’Inter, la Roma ha qualcosa in più delle altre nella corsa Champions (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Nel post partita di Napoli-Roma, Mourinho ha già iniziato a preparare la sfida di mercoledì con la Cremonese, perché fa così ed è facile da interpretare. Il tecnico è in evoluzione: di Pellegrini, magari, oggi non gliene servirebbero 3 ma ne basta uno. Come Cristante e Spinazzola che magari non fanno più parte della spina dorsale com'era fino a qualche mese fa (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Il giorno in cui la Roma ha giocato meglio ha coinciso con la peggior partita di Dybala. La Roma ha interpretato bene il match, ma alla fine ha perso (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Nel 2023 ho visto una Roma in crescita, dal 2-2 a San Siro è morto il Milan e sono nati i giallorossi. La prestazione di Napoli è tra le 3 migliori della stagione romanista (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Io non ho mai visto il Napoli così in difficoltà come ieri e di conseguenza questo non può che essere un grande merito di come Mourinho ha preparato ed i giocatori interpretato la partita, secondo me la differenza di oggi tra il Napoli e la Roma è senza dubbio rinvenibile nella differenza tra Giuntoli e Pinto, se la squadra avesse avuto i cambi del Napoli la partita l’avresti potuta vincere, al netto di tutto io oggi ho la consapevolezza che la Roma possa benissimo arrivare tra la seconda e la terza posizione. (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport 101.5, Te la do io Toyo)