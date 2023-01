I VOTI DEGLI ALTRI - El Shaarawy 'predatore d'area', Ibañez 'impreciso', Dybala 'non imprime la sua orma'

La Roma incassa la prima sconfitta del 2023 a Napoli, in casa della capolista, che la batte per 2-1. Migliore in campo tra i giallorossi, per i quotidiani, è il subentrato e autore del gol del momentaneo pareggio, Stephan El Shaarawy. "Entra per dare ai giallorossi più spinta e il suo contributo si sente. Il graffio con cui trova il gol del pareggio è da vero predatore d'area", è il giudizio della Gazzetta dello Sport sul Faraone. Il voto più basso, tra coloro che hanno iniziato la partita, spetta invece a Roger Ibañez. "Beffato da Osimhen in occasione del primo gol, anche se quella del nigeriano è una prodezza. Soffre Lozano ed è impreciso in alcune uscite palla al piede. Meglio nella ripresa, ma spesso è impreciso", scrive di lui Il Tempo. Non raggiunge la sufficienza nemmeno Paulo Dybala che, secondo Il Romanista, "in avvio prova a smistare quanto più possibile di prima, non sempre con successo. Ammonito per un intervento su Lobotka, si lascia invitare da una palla a mezza altezza sul destro che sfiora la traversa. Ma stavolta non imprime la sua orma".

LA MEDIA VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Il Tempo, La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Corriere della Sera, La Repubblica, Leggo, Il Romanista)

Rui Patricio 6,63

Mancini 5,94

Smalling 5,5

Ibañez 5,44

Zalewski 6,25

Cristante 6,06

Matic 6,63

Spinazzola 5,75

Pellegrini 5,69

Dybala 5,66

Abraham 5,56

El Shaarawy 6,94

Belotti 5,38

Bove SV

Tahirovic SV

Volpato SV

Mourinho 6,38

IL MESSAGGERO

Rui Patricio 6,5

Mancini 6

Smalling 5,5

Ibañez 5,5

Zalewski 6,5

Cristante 6

Matic 6,5

Spinazzola 5,5

Pellegrini 5,5

Dybala 5,5

Abraham 5,5

El Shaarawy 7

Belotti 5,5

Bove SV

Tahirovic SV

Volpato SV

Mourinho 6,5

IL TEMPO

Rui Patricio 6,5

Mancini 6

Smalling 5,5

Ibañez 5,5

Zalewski 6

Cristante 6

Matic 6,5

Spinazzola 5,5

Pellegrini 5

Dybala 6

Abraham 6

El Shaarawy 7

Belotti 5,5

Bove SV

Tahirovic SV

Volpato SV

Mourinho 6

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Rui Patricio 7

Mancini 6

Smalling 5,5

Ibañez 5

Zalewski 6,5

Cristante 6

Matic 6,5

Spinazzola 6

Pellegrini 6

Dybala 5,5

Abraham 5,5

El Shaarawy 7

Belotti 5

Bove SV

Tahirovic SV

Volpato SV

Mourinho 6

CORRIERE DELLO SPORT

Rui Patricio 6

Mancini 5

Smalling 5,5

Ibañez 5

Zalewski 6

Cristante 6

Matic 6,5

Spinazzola 6

Pellegrini 6

Dybala 5,5

Abraham 5,5

El Shaarawy 7

Belotti 5

Bove SV

Tahirovic SV

Volpato SV

Mourinho 6,5

CORRIERE DELLA SERA

Rui Patricio 6,5

Mancini 6

Smalling 5

Ibañez 6

Zalewski 6

Cristante 6,5

Matic 7

Spinazzola 5,5

Pellegrini 5,5

Dybala 6

Abraham 5,5

El Shaarawy 7

Belotti 5,5

Bove SV

Tahirovic SV

Volpato SV

Mourinho 6,5

LA REPUBBLICA

Rui Patricio 7

Mancini 6

Smalling 5

Ibañez 5

Zalewski 6,5

Cristante 6

Matic 6,5

Spinazzola 6

Pellegrini 6,5

Dybala 5

Abraham 4,5

El Shaarawy 7

Belotti 5

Bove SV

Tahirovic SV

Volpato SV

Mourinho 6,5

LEGGO

Rui Patricio 7

Mancini 6

Smalling 6

Ibañez 5,5

Zalewski 6

Cristante 5,5

Matic 7

Spinazzola 6

Pellegrini 5,5

Dybala 6

Abraham 6

El Shaarawy 7

Belotti 5,5

Bove SV

Tahirovic SV

Volpato SV

Mourinho 6,5

IL ROMANISTA

Rui Patricio 6,5

Mancini 6,5

Smalling 6

Ibañez 6

Zalewski 6,5

Cristante 6,5

Matic 6,5

Spinazzola 5,5

Pellegrini 5,5

Dybala 5,5

Abraham 6

El Shaarawy 6,5

Belotti 6

Bove SV

Tahirovic SV

Volpato SV

Mourinho 6,5