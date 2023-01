-2 al Napoli Napoli: Pellegrini in gruppo. Futuro Zaniolo: attesa la decisione sul Bournemouth

Si avvicina la sfida con il Napoli, ma anche la chiusura della vicenda Zaniolo. Sono stati questi i due fronti fondamentali della giornata romanista, con l'allenamento di questa mattina che ha visto ancora in gruppo capitan Lorenzo Pellegrini, mentre José Mourinho tornerà a parlare in conferenza stampa domani alle ore 15:30, a circa due mesi dall'ultima volta.

Ha lavorato con i compagni anche Nicolò Zaniolo, che domani prenderà la sua decisione definitiva sul trasferimento al Bournemouth. Al momento, le sensazioni riguardo il buon esito della cessione del classe '99 non sono positive. Fatta, invece, per il prestito secco di Eldor Shomurodov allo Spezia: la Roma incasserà 1.5 milioni. Smentita sia da Trigoria che dall'agente del giocatore, infine, la notizia di una richiesta di cessione da parte di Chris Smalling, il cui entourage continuerà a lavorare con la dirigenza giallorossa per il rinnovo del contratto dell'inglese.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

TUTTOSPORT - NUOVO FILONE PLUSVALENZE: SI PARLA ANCHE DI NAPOLI E ROMA

LA GAZZETTA DELLO SPORT - LE 5 GIORNATE DEL MERCATO: IL CASO ZANIOLO E L'OBIETTIVO ZIYECH

FOTO - TRIGORIA: ALLENAMENTO A DUE GIORNI DAL NAPOLI. PELLEGRINI IN GRUPPO

ZANIOLO, GBE E PREMIER LEAGUE: NON SAREBBE UN NUOVO CASO KLUIVERT

TRIGORIA: MOURINHO TORNERÀ A PARLARE IN CONFERENZA STAMPA DOMANI ALLE 15:30

LIVE - CALCIOMERCATO ROMA: ACCORDO VERBALE CON LO SPEZIA PER SHOMURODOV

CALCIOMERCATO ROMA: DA TRIGORIA SECCHE SMENTITE SULLA CESSIONE DI SMALLING. APPUNTAMENTO PER DISCUTERE IL RINNOVO A GENNAIO

TRIGORIA: ZANIOLO REGOLARMENTE IN GRUPPO NELLA SESSIONE MATTUTINA

LIVE - CALCIOMERCATO ROMA, ZANIOLO: DALL'ENTOURAGE OFFERTA DEL BOURNEMOUTH ALLETTANTE, MA SI CERCA UN PROGETTO DIVERSO. DOMANI LA DECISIONE DEFINITIVA

MASSIMO ASCOLTO - VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

LR24