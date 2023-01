FOTO - Trigoria: allenamento a due giorni dal Napoli. Pellegrini in gruppo

La Roma continua a lavorare in vista del big match contro il Napoli, in programma domenica 29 gennaio alle ore 20:45. I giallorossi hanno svolto un allenamento questa mattina, alternando esercizi atletici e con il pallone sul campo. Ottime notizie per José Mourinho, il quale potrà contare su Lorenzo Pellegrini: il capitano ha infatti partecipato regolarmente alla seduta ed è a disposizione per la gara di domenica.