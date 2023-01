Trigoria: Zaniolo regolarmente in gruppo nella sessione mattutina

Anche oggi Nicolò Zaniolo si è allenato regolarmente in gruppo durante la sessione mattutina sostenuta dalla Roma al centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria, nonostante il suo futuro nella capitale rimanga incerto. I giallorossi hanno alternato esercizi atletici e con il pallone sul campo. Presente anche capitan Lorenzo Pellegrini, che sarà a disposizione di José Mourinho per la sfida contro il Napoli, in programma domenica alle 20:45.

