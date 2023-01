Calciomercato Roma: da Trigoria secche smentite sulla cessione di Smalling. Appuntamento per discutere il rinnovo a febbraio

Novità nella telenovela Chris Smalling. Secondo quanto riportato dal sito che si occupa di calciomercato, il difensore inglese avrebbe chiesto la cessione. Il calciatore ha il contratto in scadenza a giugno e ad oggi c'è grande distanza con la Roma per il rinnovo. Inoltre la volontà del trentatreenne è quella di cambiare aria. L'addio potrebbe avvenire già a gennaio ma, qualora non si concretizzasse, sarà rimandato a giugno.

(tuttomercatoweb.com)

Da Trigoria però arrivano secche smentite: Smalling non ha mai chiesto la cessione a gennaio e inoltre non ha rifiutato la proposta di rinnovo presentata dalla Roma. Le parti si daranno appuntamento a febbraio, dopo la fine della sessione di calciomercato, per affrontare l'argomento. Il calciatore comunque sarebbe libero di lasciare la società giallorossa a luglio, dato che il suo contratto è in scadenza a giugno.