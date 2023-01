LIVE - Calciomercato Roma: accordo verbale con lo Spezia per Shomurodov

Eldor Shomurodov è a un passo dall'addio alla Roma. L'attaccante uzbeko infatti è vicinissimo allo Spezia, dove si trasferirà con la formula del prestito secco. I giallorossi incasseranno 1.5 milioni di euro. Ecco gli aggiornamenti live sulla trattativa.

16:30 - Come rivelato dal sito dell'esperto di calciomercato, la Roma e lo Spezia hanno trovato un accordo verbale per Shomurodov e sarà formalizzato al termine della partita tra la squadra ligure e il Bologna, in programma oggi alle 18. I bianconeri stanno programmando la data dell'arrivo del calciatore e le visite mediche.

13.10 - Sono ore decisive per il passaggio di Shomurodov allo Spezia: è in arrivo l'ok dell'attaccante per il trasferimento in Liguria. L'operazione sarà in prestito, senza diritti o obblighi, a 1,5 milioni di euro.

