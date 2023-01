Il futuro di Zaniolo sarà inevitabilmente il tema principale delle prossime ore di calciomercato. Dalla rassegna stampa la giornata si apre con il ritiro, sostanzialmente, del Milan nella trattativa per l'attaccante giallorosso che ora ha soltanto la proposta del Bournemouth sul piatto.

12.40 - Arrivano smentite alle notizie circolate in mattinata riguardo una presunta apertura di Zaniolo all'ipotesi Bournemouth: dall'entourage del calciatore filtra un deciso rifiuto alla destinazione. Intorno alle 17, comunque, ci sarà un incontro in Italia tra l'agente ed emissari del club inglese.

? Non sembrerebbe ci siano aperture da parte di #Zaniolo all'ipotesi #Bournemouth. Dall'entourage filtra un secco rifiuto alla possibilità. Oggi comunque intorno alle 17 l'agente del giocatore si vedrà in Italia con degli emissari del club inglese#asroma ??? — laroma24.it (@LAROMA24) January 27, 2023

12.15 - Come scrive l'edizione online del quotidiano sportivo, questa mattina il manager Claudio Vigorelli vola in Inghilterra proprio per incontrare la dirigenza dei "Cherries" e ascoltare l’offerta del club. Ma Zaniolo è tutt'altro che convinto di legarsi ad una squadra in lotta per la permanenza in Premier League.

(gazzetta.it)

11.00 - Il Bournemouth è pronto a mettere sul piatto uno stipendio da 5 milioni dopo aver presentato l'offerta da 35 milioni bonus compresi (e 10% di rivendita) alla Roma. Offerta già accettata dal club, ora resta da convincere il giocatore. Nella giornata di oggi i dirigenti del Bournemouth saranno nella capitale per parlare con l'entourage di Zaniolo e convincerli della bontà di un progetto di rilancio reciproco. Ma anche dell'offerta economica che Nicolò vorrebbe più alta.