Foley vuole Nicolò per la salvezza

Tra americani c’è intesa. La Roma e il Bournemouth trattano Nicolò Zaniolo, il club inglese ha già presentato una ghiotta offerta che Dan Friedkin vorrebbe immediatamente accettare. Bill Foley ha acquistato il Bournemouth lo scorso 15 dicembre tramite il Black Knight Football Club, di cui Foley è il general manager. [...] Foley e i suoi partner si sono infatti impegnati a fornire le risorse necessarie per sostenere e sviluppare l’attività del club, quindi la permanenza in Premier League. [...] Il Bournemouth ha elementi importanti in rosa, con giocatori come Marcos Senesi, vecchio pallino anche della Roma Il club ha chiesto in prestito anche Matias Viña dalla Roma: dopo aver preso Dango Ouattara per 22 milioni, adesso Foley cerca il colpo con Zaniolo.

(corsport)