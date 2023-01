BALZANI: "Ultima occasione per vendere Zaniolo a un certo prezzo" - PRUZZO, FELICI: "Se resta, si può ricucire"

Zaniolo-Milan no, Zaniolo-Bournemouth nì. Va avanti così la questione relativa al futuro del numero 22 della Roma, che ovviamente diventa il principale argomento nelle discussioni radiofoniche. "Questa è l'ultima occasione per venderlo ad un certo prezzo" dice Francesco Balzani riferendosi alla proposta degli inglesi. Favorevoli alla reintegrazione sono Roberto Pruzzo ("L'importante è chiarirsi") e Antonio Felici ("Per me sarebbe meglio provare a far sì che il rapporto venga ricucito e che Zaniolo rimanga a Roma").

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

A Napoli non sarà facile, ma mi aspetto una partita come quella dell'andata. Zaniolo? Potrebbe essere reintegrato, l'importante è chiarirsi (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Zaniolo non va buttato a mare come Karsdorp. Solo qui a Roma viene tutto amplificato. Per la sfida contro il Napoli questa volta la Roma potrà contare sull'uomo in più, Dybala (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Su Zaniolo sono stati fatti errori di gestione anche pacchiani negli ultimi mesi, fino agli ultimi commessi dal giocatore. Magari se Shomurodov fosse andato in prestito già in estate allo Spezia, oggi si poteva parlare di un riscatto in vista di giugno... (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Zaniolo quali alternative ha al Bournemouth? Questa è l'ultima occasione per venderlo ad un certo prezzo. Le percentuali ad oggi per me sono: 40% cessioni e 60% di permanenza. Che venga reintegrato al 10%... (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Zaniolo ha attorno persone di basso livello professionale e anche lui è così (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Per me sarebbe meglio provare a far sì che il rapporto venga ricucito e che Zaniolo rimanga a Roma. Se la situazione non dovesse sbloccarsi come nel caso in cui gli inglesi non dovessero arrivare ad offrire un contratto che soddisfi le richieste di Zaniolo penso che l’intervento della proprietà possa essere totalmente risolutivo oltre che fortemente auspicabile (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)