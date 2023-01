Trigoria: Mourinho tornerà a parlare in conferenza stampa domani alle 15:30

José Mourinho tornerà a parlare in conferenza stampa. Il tecnico giallorosso, dopo un lungo silenzio durato più di due mesi (l'ultima fu in occasione di Sassuolo-Roma dell'8 novembre), risponderà nuovamente alle domande dei cronisti domani alle ore 15:30, alla vigilia del delicatissimo big match contro il Napoli, in programma domenica sera. Questa sarà la prima conferenza stampa dello Special One prima di un match nel 2023.