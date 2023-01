Nuovo filone plusvalenze: si parla anche di Napoli e Roma

La Juventus nel mirino ma non solo. I due nuovi processi sportivi che si saranno aperti nei prossimi mesi convolgeranno anche altre società di Serie A. [...] Negli uffici della Procura Federale si parla del possibile coinvolgimento anche del Napoli, già giudicato e assolto nel prim processo sportivo per l'affare Oshimhen con il Lille e non rientrato nella richiesta di revocazione della sentenza della Corte Federale d'Appello. [...] Nell'inchiesta federale entrerebbe marginalmente anche la Roma, per lo scambio Spinazzola-Luca Pellegrini con la Juventus. In questo caso si indaga su alcune presunte irregolarità nei mandati conferiti ai procuratori per realizzare l'affare. I giallorossi rischierebbero comunque non più di un'ammenda.

(tuttosport)