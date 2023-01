Domani la ripresa verso il Napoli. Mercato: Milan su Zaniolo, pronto un prestito con obbligo di riscatto condizionato

La Roma si riposa dopo la vittoria ottenuta in casa dello Spezia e tornerà ad allenarsi domani pomeriggio. Nonostante il giorno libero, Pellegrini, Solbakken e Karsdorp hanno comunque lavorato al centro sportivo "Fulvio Bernardini" .

Il terzino olandese è ancora nella lista dei partenti e oggi il fratello e l'agente sono stati avvistati a Trigoria, ma non c'è stato alcun incontro con Pinto per discutere del futuro del calciatore. Anche Shomurodov è in uscita e la novità riguarda l'apertura da parte della Roma al prestito con diritto di riscatto.

Continua a tenere banco la questione Zaniolo: il Tottenham è sempre in pole, ma il Milan si è inserito prepotentemente nella corsa ed è pronto a offrire un prestito oneroso (3 milioni) con obbligo di riscatto a 22 in caso di qualificazione in Champions League. Inoltre oggi c'è stato un contatto tra la società rossonera e l'agente del numero 22.

In entrata invece torna di moda il profilo di Nacho, difensore del Real Madrid.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

I VOTI DEGLI ALTRI - DYBALA ‘ORO DI ROMA’, ABRAHAM ‘RINATO’, EL SHAARAWY ‘CENTO DI QUESTI GIORNI’

CALCIOMERCATO ROMA, DALL’INGHILTERRA: IL TOTTENHAM OFFRE GIL NELL’AFFARE ZANIOLO

IL PUNTO DEL LUNEDÌ - ZAZZARONI: “QUESTO È IL MOMENTO DELLA VERITÀ” - SAVELLI: “CASO ZANIOLO GESTITO ALLA PERFEZIONE”

TRIGORIA: PELLEGRINI, SOLBAKKEN E KARSDORP AL LAVORO NEL GIORNO LIBERO. DOMANI LA RIPRESA

CALCIOMERCATO ROMA, DALL’INGHILTERRA: VINA È LA PRIMA SCELTA DEL BOURNEMOUTH

VELOCCIA (ASS. URBANISTICA): “NON CI SONO ELEMENTI CHE FANNO PENSARE AL RALLENTAMENTO DEI LAVORI. DELIBERA ENTRO I PRIMI DI FEBBRAIO”

CALCIOMERCATO ROMA: L’AGENTE E IL FRATELLO DI KARSDORP A TRIGORIA, MA NESSUN INCONTRO CON PINTO

CALCIOMERCATO ROMA, TORNA DI MODA IL NOME DI NACHO: CONTATTO CON IL DIFENSORE SPAGNOLO

CALCIOMERCATO ROMA: IL CLUB APRE AL PRESTITO CON DIRITTO DI RISCATTO PER SHOMURODOV. C’È ANCHE IL VERONA

CALCIOMERCATO ROMA: OGGI CONTATTO MILAN-AGENTE ZANIOLO. PRONTO UN PRESTITO ONEROSO A 3 MILIONI CON OBBLIGO DI RISCATTO IN CASO DI QUALIFICAZIONE IN CHAMPIONS LEAGUE A 22

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL’ETERE ROMANO

LR24