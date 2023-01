Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: Vina è la prima scelta del Bournemouth

Il calciomercato della Roma, è caratterizzato dai nomi in uscita. Spicca quello di Matias Vina. Il calciatore, accostato al Bournemouth negli ultimi giorni resta ancora l'obiettivo primario delle Cherries. Secondo quanto riportato dal giornalista del Telegraph Mike McGrath sul suo profilo twitter, il difensore, fortemente voluto dal club inglese è il terzino sinistro adatto per la seconda parte di stagione e potrebbe avere presto il permesso di uscire.

#Roma's Matias Vina is Bournemouth's 1st choice as they look for a left-back for second half of the season. Uruguay international, 25, could be allowed out #AFCB

— Mike McGrath (@mcgrathmike) January 23, 2023