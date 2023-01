IL PUNTO DEL LUNEDÌ - ZAZZARONI: "Questo è il momento della verità" - SAVELLI: "Caso Zaniolo gestito alla perfezione"

La vittoria in casa dello Spezia rilancia, nella settimana in cui la Juventus perde tra sentenze e calcio giocato 17 punti dalla Roma, con le reti di El Shaarawy e Abraham ispirati dal solito Dybala. "Se davanti hai due mammasantissima che alla prima occasione fanno gol e dietro tre gladiatori che non fanno passare manco uno spillo, le partite le vinci facile" scrive Fabio Bianchi.

Inevitabile il riferimento al caso Zaniolo che, secondo la penna di Claudio Savelli su 'Libero', "viene gestito alla perfezione".

FABIO BIANCHI - LA GAZZETTA DELLO SPORT

Il calcio, alla fine, resta un gioco semplice. Se davanti hai due mammasantissima che alla prima occasione fanno gol e dietro tre gladiatori che non fanno passare manco uno spillo, le partite le vinci facile. Sì, alla fine, il calcio è semplice e anche questo, se volete, è spettacolo.

Ci saranno esami più duri, a partire dal Napoli domenica, di questo Spezia dimezzato e interrotto. Ma intanto Mourinho va a letto al terzo posto in coabitazione con l'Inter (in campo oggi). Intanto la Roma si gode la sua coppia d'oro Dybala-Abraham, con buona pace di Zaniolo, e quella Maginot affiatata che se davanti non ha rivali di rango gioca in pantofole. [...]

IVAN ZAZZARONI - CORRIERE DELLO SPORT

È questo il momento in cui la Roma deve fare la Roma, questo il momento in cui i Friedkin devono fare i Friedkin presentandosi in sede per chiedere a Pinto «cosa serve ancora?», «come possiamo dare una mano a Mourinho?». È questo il momento in cui Pinto, invece di ripetere che la squadra è da Champions, e non è così (di livello internazionale sono soltanto l'allenatore, Dybala, Pellegrini e Matic), deve garantire al tecnico un apporto di qualità, tollerato dall'Uefa, magari liberandosi senza obblighi di Shomu, Viña e Karsdorp; diverso è il discorso per Zaniolo. [...]

E questo è il momento della verità, in cui Mourinho può tornare a considerare l'idea di restare un altro anno rinunciando a partire a giugno perché stufo di allenare "bambini" e "mangiare merda". Di Roma è innamorato, della tifoseria è pazzo, alla squadra è visceralmente legato, ma di alcune cose che succedono in società ne ha piene le scatole.

[...] Nella Roma c'è qualcuno che da anni si sente più furbo degli altri, si ciba di simpatie, antipatie, odio e veleni, pensa che il nemico che s'è dato (e non lo è) non sappia, non abbia orecchie. Per quel tale verrà presto il momento della verità e saranno uccelli senza zucchero (la minaccia del cinese). La Roma davanti a tutto, sempre. [...]

MIMMO FERRETTI - CORRIERE DELLA SERA

[...] Pochi minuti dopo la partita di La Spezia, dai un'occhiata alla classifica generale della serie A e rifletti: Roma a un punto dall'attuale secondo posto, grazie alla sesta vittoria su 10 lontano da casa con le firme di El Shaarawy e Abraham, ancora una volta micidiale bomber formato esterno.

Dieci (trasferte) con lode, verrebbe da dire. Un successo - con l'ennesimo clean sheet - netto, privo di discussioni arrivato al termine di una partita controllata sempre con sicurezza e agilità dagli uomini di Mourinho. Che, facendo un po' di conti, hanno cominciato il nuovo anno come meglio probabilmente non avrebbero potuto fare: cinque partite (coppa Italia compresa), quattro vittorie e un pareggio. Con due soli gol al passivo, quelli beccati in casa dei campioni d'Italia del Milan. La strada giusta per tornare nella Grande Europa, passando attraverso la porta principale.

PAOLO CONDO' - LA REPUBBLICA

Se fissiamo a 73 punti l'ideale fettuccia del quarto posto (negli ultimi dieci anni solo due volte ce ne sono voluti di più), il pari con l'Atalanta inchioda la Juve a dover replicare nel ritorno il girone d'andata del Napoli, se vuole rientrare in Champions: 50 punti, davvero un'impresa come l'ha definita il suo tecnico. [...]

L'ultima di andata, intanto, ha indicato la Roma come punto di riferimento sul quale correre, partendo da un handicap di quattordici punti, ed è ovvio che vedersi davanti la sagoma di Paulo Dybala - oltre tutto in condizioni strepitose - causa agli juventini ulteriori mal di pancia. La Roma ieri ha diffuso buona qualità, oltre alla solita tigna difensiva.

[...] L'Inter oggi e il Milan domani sono chiamate a reggerne il ritmo, e se Inzaghi lo farà con la serenità di chi ha già portato a casa una vittoria - la Supercoppa è il terzo trofeo in bacheca firmato Simone, qualcosa vuol dire - , Pioli è invece atteso dall'ultimo scontro diretto dell'andata, in casa Lazio. Su entrambe le milanesi grava il peso di dover dare il massimo senza la certezza che basti per rientrare in corsa: ma il giro ne che va in archivio è stato - almeno lui - chiarissimo.

CLAUDIO SAVELLI - LIBERO

[...] La Juve troverà motivazioni guardando la nuova classifica? Di sicuro ha motivato la Roma, che conduce una partita in pieno controllo contro lo Spezia e si candida a quarta forza del torneo.

Il caso-Zaniolo viene gestito alla perfezione da Tiago Pinto e Mourinho, che spiegano con la massima trasparenza quanto è accaduto e cosa offre il mercato (solo richieste di prestito, per ora). Proteggono un bene economico e sportivo nell'interesse della Roma: così si fa, soprattutto in questi tempi in cui basta una buona cessione per trasformare il futuro di un club.