Calciomercato Roma: l'agente e il fratello di Karsdorp a Trigoria ma nessun incontro con Pinto

Ad una settimana dal termine del mercato, c'è ancora la grana Rick Karsdorp per la Roma, con il giocatore ormai ai minimi termini con Mourinho e in cerca di sistemazione. Questa mattina il fratello Kevin e il procuratore del terzino olandese sono stati a Trigoria, ma come fa sapere il sito dedicato al mercato, per il momento non c'è stato l'incontro con il gm Tiago Pinto. L'ingaggio da oltre 2 milioni a stagione non facilita le trattative e anche la formula a titolo definitivo non convince tutti. Ma ad una settimana dalla fine del mercato qualcosa potrebbe muoversi provando anche un prestito con riscatto.

(calciomercato.com)

