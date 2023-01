Karsdorp: oggi a Trigoria incontro tra Tiago Pinto e l'entourage dell'olandese

Potrebbe essere oggi la giornata decisiva per il futuro di Rick Karsdorp. Il terzino olandese, che si allena con i compagni ma non viene mai convocato dopo che Mourinho, lo scorso novembre, lo aveva invitato a trovarsi una squadra per gennaio, potrebbe lasciare Trigoria quanto prima visto che, al momento, una riconciliazione, con tanto di avvocati di mezzo, sembra difficile. In ogni caso, stamattina, il fratello Kevin e il procuratore sono stati ricevuti a Trigoria da Tiago Pinto. [...]

