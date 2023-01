Trigoria: Pellegrini, Solbakken e Karsdorp al lavoro nel giorno libero. Domani la ripresa

Dopo la vittoria con lo Spezia, la Roma tornerà al lavoro domani pomeriggio ma nel giorno libero si sono recati a Trigoria Pellegrini, Solbakken e Karsdorp per una seduta extra. Domani è previsto l'inizio della preparazione per tutto il gruppo, compreso Zaniolo, in una settimana che condurrà alla sfida col Napoli capolista.